Объявлены цены на новые смартфоны Samsung Galaxy в Европе

26.01.2021, 5:50, Новости дня

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В сети появилась информации о базовой стоимости смартфонов Samsung Galaxy A52, а также Galaxy A72 на территории Европейского Союза. Первыми поделились новостями немецкие источники.

Как стало известно, в зависимости от комплектации, базовая стоимость устройств в ЕС колеблется в пределах от 369 до 509 евро. Напомним, что ранее новые модели смартфонов получили сертификаты в Китае и Индии.

По словам экспертов, характеристики данных гаджетов отличается, в основном, по объему памяти. Кроме того, устройства могут выпускаться как с поддержкой 5G, так и с встроенными 4G-модемами. Последние, разумеется, будут продавать дешевле. Используемый процессор – Snapdragon 720G. Также внимания заслуживают качественный экран и камера.