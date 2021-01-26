Xiaomi запатентовала смартфон с двумя экранами

26.01.2021, 5:50, Новости дня

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Представители компании Xiaomi заявили, что они уже оформили патент на новую конструкцию смартфона, который изготовлен в виде слайдера. Характерная особенность устройства – это наличие гибкого экрана, который в сложенном состоянии расположен и спереди, и сзади устройства.

Информация о таком смартфона уже появлялась в сети, напоминают специалисты. Известно, что такой гаджет можно использовать как многофункциональное мобильное устройство, которое из компактного смартфона легко превращается в полноценный планшет.

Также разработчик расширил возможности управления. Модули складываются, раскладываются, сдвигаются. Кроме обычных касаний, телефон слушается команд при помощи голоса, постукивания по корпусу и т.д.