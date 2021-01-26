Империя коекакеров

26.01.2021, 5:48, Разное

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Как живется каналу РЕН ТВ на плоской земле?

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Михаил Ковальчук — один из немногих, кто умеет разговаривать с властью языком высокой поэзии. Взяв в союзники Пастернака, он призвал президента «управлять теченьем мыслей». И уточнил: для этого следует «найти» соответствующие организации. Лукавый академик одну такую организацию уже давно нашел. Его родной брат Юрий владеет медиаимперией с целой коллекцией эфирного телевидения.

Самый мутный бриллиант в короне этой империи — канал РЕН ТВ.

Когда-то на этом месте была либеральная вольница Ирены Лесневской, но либерализм быстро вышел из моды. Знаком перемен послужила Алина Кабаева в роли телеведущей программы «Шаги к успеху».

«Пришло время успешных людей», — провозгласила Кабаева. Годы спустя она станет председателем совета директоров Национальной Медиа Группы, куда войдут все сокровища Ковальчука.

Замена думающих людей успешными обернулась фарсом. Течение мыслей, за которое ратовал брат Михаил, в ведомстве брата Юрия прекратилось окончательно. Теперь канал состоит из адской смеси конспирологии, невежества, доморощенной уфологии, более чем альтернативной истории и средневекового мракобесия. Основной поток вещания представляет собой, по сути, один сериал. Почти невозможно найти десять отличий между проектами «Загадки человечества», «Засекреченные списки», «Неизвестная история», «Самые шокирующие гипотезы», «Теория заблуждений» и т.д. Везде повсеместно произрастают убийцы-рептилии вперемешку с пришельцами, резвится 50-килограммовый кролик и без устали варится китайский бульон из костей дракона (благодаря которому, чтобы вы знали, китайцы увеличили свой рост на 10 сантиметров). Стоит ли упоминать, что все это буйство красок инспирировано ЦРУ и Госдепом?

Ведущие так же плохо отличимы друг от друга, как их творения. Исключение — Анна Чапман. Шпионка, провалившая миссию в США, стала на родине триумфатором. Когда у Андрея Малахова нарисовалась бабушка Анны с тазиком селедки под шубой, стало ясно: галерея национальных героев пополнилась еще одной боевой единицей. С 2010-м россиян сначала поздравила звезда шпионской саги, и лишь потом — президент. Вскоре Анна со своими тайнами освятила РЕН ТВ. Потом об агенте 90х60х90 забыли, а она, оказывается, продолжает работать. Ее тема — «заметно участившееся свирепствование катаклизмов на планете». Специалист по «свирепствованию катаклизмов» оказался крепким орешком. За 10 лет она так и не освоила даже азы профессии.

Наверное, это и есть главная из «Тайн Чапман».

Венцом творенья назначен Игорь Прокопенко, замгендиректора РЕН ТВ.

Личность ренессансная — командует парадом, ведет передачи, каковые незамедлительно обращает в книги, фильмы, лекции.

Когда-то начинал с «Военной тайны», а ныне превратил в эту самую тайну все, что движется. Он творит с именем Путина на устах, оттого ему и доступны секреты мирозданья. Один из них особенно впечатляющ: земля — плоская. Из тех, кто возмущен, кто обращался в суд, кто творчески обворован, извращен Прокопенко и его коллегами можно уже составить город. Что, заметим, нисколько не мешает процветанию канала.

И тут встает главный вопрос — а зачем это все? Ведь братьев Ковальчуков именуют не иначе, как друзья Путина. Окунувшись по ноздри в продукцию канала, имею сообщить: мало что в интеллектуальном плане способно дискредитировать президента больше, чем вечный трэш от брата Юрия. Впечатление, что он играет какую-то свою игру.

Российское телевидение — субстанция мерзкая, но понятная. С его помощью удобно руководить державой. Все каналы, включая подведомственные Ковальчуку, именно этим и занимаются, внедряясь в электоральные мозжечки. РЕН в стороне от столбовой дороги. Тут минимальное новостное вещание и почти нет политического. Есть барственный «Добров в эфире», расслаблено перетирающий сказанное ранее старшими товарищами по пропаганде. Антитезой ему служит нервический Вассерман. У того особый дар — яростно говорить «Открытым текстом», не сказав ничего.

Итого, я вижу только один ответ на вопрос — зачем? РЕН — своеобразный парафраз «Чистилища» из «Божественной комедии».

Только у Данте ушедших людей очищали от грехов, а тут вполне живых ставят на четвереньки, возвращая к первобытным инстинктам. И уже в таком очищенном от цивилизации виде они готовы приобщаться к райским кущам Соловьевых: народ к пропаганде готов. Версия экзотическая, но другой у меня нет. Иначе невозможно представить, с какой целью людей загоняют в зловонное болото.

Строго говоря, РЕН вообще не телевидение. Сетка вещания напоминает альманах непонятного назначения. Его даже развлекательным не назовешь. Здесь никто не озабочен стратегией, тактикой, творческими поисками. При Лесневской на РЕНе был лучший Новый год в стране. При брате Юрии его нет вовсе. Любимое развлечение — концерты Михаила Задорнова. Одно из них называется весьма примечательно: «Русский для коекакеров». РЕН — империя коекакеров, все делается кое-как. В праздники суп из костей дракона ушел на каникулы. Несколько дней крутили «Легенды Ретро FM», потом настал черед трех богатырей и прочей патриотической анимации…

В анонсе новой передачи прочитала: РЕН усиливает портфель интеллектуального вещания. Звучит угрожающе. Зачем усиливать? А вдруг земля станет еще более плоской?

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»

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