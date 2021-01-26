 

Кокорина могут впустить в Италию без прохождения карантина

26.01.2021, 5:44, Новости дня
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Футболист Александр Кокорин проходит медосмотр для ФК «Фиорентина», он не должен будет проходить карантин для прилетевших из-за пределов Европы, сообщили в клубе.

«Он проходит медицинское обследование в Риме и, если все будет хорошо, позже приедет во Флоренцию. Игрок в случае успешного подписания контракта с «Фиорентиной» получит футболку под номером 91. Игроку не придется проводить карантин, поскольку он находится в Италии с разрешением на работу», – пояснили в пресс-службе клуба РИА «Новости».

В Италии действует двухнедельный карантин для приезжающих в страну из-за пределов Шенгенской зоны для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее пресс-служба московского ФК «Спартак» сообщила, что Кокорин в ближайшее время подпишет контракт с «Фиорентиной».

В конце августа в чемпионат Италии уехал играть полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту».



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