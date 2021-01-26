Российский космонавт помог исполнить желание мальчика из Ярославля

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26.01.2021, 5:44, Новости дня
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Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в рамках акции «Елка желаний» провел экскурсию для мальчика из Ярославля Арсения Исаева, который загадал посетить музей космонавтики.

«Арсений – особенный ребенок, любит все, что связано с космосом, а еще он любит рисовать», – написал Сураев в своем Instagram.

Он рассказал, что мальчик очень хотел посетить музей космонавтики и написал об этом на «Елку желаний». По его словам, это письмо прочитал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и попросил Сураева встретиться с Арсением.

«Мы хорошо провели время, посмотрели экспонаты, обменялись подарками. Думаю, Арсений возвращается домой под большим впечатлением. Исполнять мечты – это здорово!», – добавил космонавт.

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Публикация от Максим Сураев (@suraevmaxim)

Федеральная благотворительная акция «Елка желаний» помогает осуществить мечты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, ребят с ограниченными возможностями здоровья или проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.



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