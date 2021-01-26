 

В Москве могут начать производство ракет для полетов на Луну

26.01.2021, 5:02, Новости дня
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Местом для производства ступеней ракеты «Ангара-А5В» может оказаться город Москва, сообщают компетентные источники. Напомним, что данный носитель планируют использовать для запусков на Луну. Сами же ракетные двигатели будут работать на водороде.

По предварительным данным, выпуск мощных агрегатов должен начаться в 2024 году. Подтверждением тому является информация, размещенная на сайте госзакупок.

Скорее всего, производственные мощности будут запущены в эксплуатацию примерно в конце четвертого квартала 2023 года, утверждают эксперты. Российская лунная программа предполагает как автоматические, так и пилотируемые полеты. Высадка российского космонавта на Луну намечена на 2030 год.



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