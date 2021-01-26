«Не означает, что будем отмазывать»:
26.01.2021, 5:00,
Разное
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Помощник Делимханова пояснил о намерениях депутата оказать «юридическую помощь» участнику столкновений с ОМОНом.
Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова (фракция «Единая Россия») пояснил о неправильной интерпретации слов его начальника о чеченце, подравшемся с сотрудниками ОМОНа в Москве. Об этом представитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщил радиостанции «Говорит Москва».
По словам помощника, изначальный перевод заявления политика, в котором он упоминал шайтанов и отречение от оппозиции, был неверным. Тапаев настаивает, что речь шла именно о юридической помощи. «Это не означает, что мы его будем отмазывать», — добавил он.
«Если ты оказался там случайно, и получилось так, что начал драться или тебя начала бить полиция, то обратись к нам, мы тебе поможем организовать адвоката, все, что касается юридической помощи, чтобы помочь твоей семье и тебе», — так помощник перевел слова Делимханова.
Накануне «Медиазона» перевела обращение депутата, который говорит о «шайтанах, делающих митинги». Делимханов обращался к молодому человеку, который был 23 января на Пушкинской площади в Москве. В сети появились видео, на которых запечатлено, как он вступил в схватку с несколькими бойцами ОМОН. В частности, депутат пообещал юноше «помочь с тем, что касается закона», если он откажется от позиции протестующих.
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Источник: Новая газета
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