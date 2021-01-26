 

Экс-глава ФРС стала новым министром финансов США

26.01.2021, 4:56, Новости дня
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Сенат Соединенных Штатов утвердил экс-главу ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов США в администрации 46-го американского президента Джозефа Байдена.

В ближайшее время 74-летняя Йеллен, которая станет первой женщиной во главе Минфина США, будет приведена к присяге, передает ТАСС.

Напомним, 21 января Йеллен в Сенате поддержала санкции против РФ по Украине и Крыму.  3 февраля 2018 года перед отставкой с поста главы ФРС Йеллен спровоцировала панику на фондовом рынке США на фоне позитивных данных о состоянии экономики.

В 1967 году Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете. В 1997-1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при 42-м президенте США Билле Клинтоне.



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