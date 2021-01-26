Мнение: О старческой проговорочке вождя – чисто «по Фрейду»

26.01.2021, 4:46, Разное

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Да что же это за день такой выдался – священномученицы Татианы! Словно бес какой его под руку толкал и за язык тянул. Мало того, что с «дворцом» совершенный конфуз вышел, так ещё и это…

Отвечая на заранее заготовленный, но скверно отрепетированный вопрос казанской студентки Софьи Перовской Морозовой о молодёжных протестах, нынешний президент России Владимир #Путин… несколько увлёкся. И допустил досадную «оговорку по Фрейду». Или, быть может, проговорку?

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», – гневно промолвил Верховный главнокомандующий. И, возможно, вспомнил своё решительное усмирение мятежной Чечни.

Но память подсказывает совсем иное. Совсем другую цитату сходу воспроизводит она.

«Я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы и примем такое решение, то только для защиты украинских граждан. И пусть кто-то попробует из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст на Украине такой приказ».

Автор тот же, можете даже не гуглить. Дата – 4 марта 2014 года. Когда вежливые люди уже действительно в процессе операции #Крымнаш фактически стояли за спинами женщин и детей.

Мне одному кажется, что всех их январская филиппика де-факто причислила к террористам?

И можно ли её рассматривать как чистосердечное признание и явку с повинной?

А скощуха будет?

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