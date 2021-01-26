 

Найден способ обнаруживать лесные пожары в начальной стадии

26.01.2021, 4:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожары в лесах и степях наносят огромный урон экологии и экономике целых регионов. В РФ хорошо знают об этом, так как ежегодно огонь опустошает большие территории. Однако любой пожарные также скажет вам, что огонь легче всего погасить, пока он еще не распространился на большой площади.

Проблема в том, что на удаленных территориях о начале стихийного бедствия порой даже некому сообщить. Но ученые из Томска нашли выход. Они разработали методику раннего обнаружения пожаров.

Оказывается, достаточно внимательно следить за наличием различных химических примесей в атмосфере. При возникновении крупного лесного или степного пожара в воздухе тут же появляются соответствующие продукты горения, которые быстро разносятся на большие расстояния.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Патрушев заявил о невозможности договориться в ракетно-ядерной сфере без учета ПРО США

28.07 / Школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года

11.12 / Путин оценил ситуацию с многообразием полов в некоторых странах

01.10 / Гелиевые воздушные шары решили запретить на Камчатке

08.07 / Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Симферополь

25.07 / Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

15.09 / Американский эксперт предупредил о «ночном кошмаре» США в Арктике

07.07 / Вопрос дня: Насколько вредна для здоровья удаленная работа?

24.12 / Минздрав Украины сократил список стран “красной” зоны

04.11 / CNBC – подведение итогов выборов в США откладывается из-за заминки в трёх штатах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска