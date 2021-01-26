Найден способ обнаруживать лесные пожары в начальной стадии

26.01.2021, 4:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожары в лесах и степях наносят огромный урон экологии и экономике целых регионов. В РФ хорошо знают об этом, так как ежегодно огонь опустошает большие территории. Однако любой пожарные также скажет вам, что огонь легче всего погасить, пока он еще не распространился на большой площади.

Проблема в том, что на удаленных территориях о начале стихийного бедствия порой даже некому сообщить. Но ученые из Томска нашли выход. Они разработали методику раннего обнаружения пожаров.

Оказывается, достаточно внимательно следить за наличием различных химических примесей в атмосфере. При возникновении крупного лесного или степного пожара в воздухе тут же появляются соответствующие продукты горения, которые быстро разносятся на большие расстояния.