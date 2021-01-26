 

Билл Гейтс предложил свой метод борьбы с глобальным потеплением

26.01.2021, 4:12, Новости дня
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Известный американский миллиардер Билл Гейтс заявил о том, что он финансирует проект SCoPEx Гарвардского университета, направленный на замедление процесса глобального потепления.

По мнению ученых, чтобы снизить температуру на планете, достаточно часть солнечных лучей направить обратно в космос. Для этого они предлагают распылять в атмосфере мелкодисперсный аэрозоль карбоната кальция.

Вскоре должны пройти первые испытания, в ходе которых оборудование и аэрозоль поднимут высоко над землей и распылят, чтобы посмотреть, как это работает. Ученые пока не знают, не приведет ли реализация их идеи к еще более пагубным последствиям. Поэтому они намерены сначала все проверить, а уж потом предлагать использовать разработанную методику повсеместно.



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