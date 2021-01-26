 

Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных

26.01.2021, 4:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания, предположили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма и Миннесотского университета в США.

Вирус может эволюционировать так, что будет распространяться среди животных и среди людей, полагают исследователи, передает ТАСС со ссылкой на британский канал Sky News.

«Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции», – отметили ученые.

Профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии полагает, что такие препараты для животных необходимо создавать, даже если не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. По его мнению, это снизит риск распространения заболевания.

По его словам, РФ уже «начала разрабатывать вакцину для животных», но данных по этому вопросу очень мало.

Ранее специалисты Кембриджского университета установили, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Трамп проигрывает в ключевых штатах

07.11 / «Промышленная политика — больше не ругательство» — подъём Китая заставил американские власти задуматься о производственном секторе

25.07 / Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

25.08 / В РФ заявили об иностранной угрозе для рынка видеосервисов

09.09 / Число уволенных по утрате доверия чиновников в РФ утроилось

28.06 / Представлена базовая модификация обновленной Skoda Octavia

16.09 / Лукашенко поручил договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

07.07 / ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху

22.11 / Минпромторг решил заказать разработку 32-ядерного процессора «Эльбрус»

10.10 / Минцифры планирует создать единый реестр украинцев до конца 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска