«Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США

26.01.2021, 4:06, Новости дня

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Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса.

«Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <…> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа.

Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас.

Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.