 

«Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США

26.01.2021, 4:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса.

«Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <…> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа.

Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас.

Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

22.09 / В ООН назвали дискриминационным требование установить приложение “Дій вдома” для граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе

29.06 / USAID отмечает успехи своей работы в странах Азии

18.01 / Зюганов: Навальный сам себе не хозяин

18.10 / ФАС рассказала о росте тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

09.09 / Рубль снизился к доллару

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

08.01 / Пушков сформулировал «доктрину Байдена»

29.10 / Нардепы от “Слуги народа” публично поссорились: Шевченко назвал Безгина “Безмозглым” и послал на х…й, Безгин Шевченко – “ватным клоуном”

05.10 / Собчак высказалась о народной любви

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска