 

Мнение: Аварийная посадка MQ-1C Gray Eagle в Нигере

26.01.2021, 4:04, Разное
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В Нигере совершил аварийную посадку американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Gray Eagle.
После возникших во время полета механических неполадок, машина смогла сесть в районе города Агадес, где с ней начали фотографироваться местные.
Африканское командование Армии США сейчас изучает вопрос возможности дальнейшей эксплуатации машины после устранения повреждений полученных во время аварийной посадки.

Источник: Colonel Cassad



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