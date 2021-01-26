Мнение: Аварийная посадка MQ-1C Gray Eagle в Нигере

26.01.2021, 4:04, Разное

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В Нигере совершил аварийную посадку американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Gray Eagle.

После возникших во время полета механических неполадок, машина смогла сесть в районе города Агадес, где с ней начали фотографироваться местные.

Африканское командование Армии США сейчас изучает вопрос возможности дальнейшей эксплуатации машины после устранения повреждений полученных во время аварийной посадки.

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