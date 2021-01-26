Мнение: Дети протеста

26.01.2021, 4:03, Разное

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При обсуждении воскресных протестных маршей в СМИ наша прогрессивная общественность взахлеб радуется «неожиданно очень большому» присутствию среди протестующих людей самого младшего возраста, то есть школьников-подростков. В основном это воспринимается как внезапно свалившийся на голову, но очень приятный сюрприз. Типа, надо же, оказывается, наши идеи – насчет борьбы с Димоном и прогнившего путинского режима – разделяют самые юные, ТО ЕСТЬ, за нами-то будущее! Мы-то, типа, думали, что молодые могут только спайсы курить и школу прогуливать, в лучшем случае – к ЕГЭ готовиться, а они вон какие сознательные!

По тону комментариев можно даже заметить, что демократическая общественность даже в легком затруднении – как бедняк, увидевший, что купленным на сдачу лотерейным билетом он выиграл посудомоечную машину: с одной стороны – радость, с другой – никак не возьмут в толк, как распорядиться свалившимся богатством. И почему-то почти никто не видит, что никакой особой новизны в произошедшем нет. Это уже было, причем не так уж давно. Правда, в прошлый раз прогрессивная общественность почему-то вовсе не хотела радоваться участию школьников в протестах.

Короткая память – известная особенность обывателя, тем более такого вялого и аморфного, как в нашей стране. Все, что было более чем полгода назад – это туманная древность, преданья старины глубокой, помнить которые могут только аксакалы, да и то непонятно зачем. А ведь лет-то прошло всего ничего…

Последние массовые участия школьников в протестах на улицах Москвы имели место в 2010 году, друзья мои. То были знаменитые (и уже прочно забытые) «фанатские волнения» после убийства Егора Свиридова, болельщика «Спартака», в котором обвиняли «лиц кавказской национальности».

Тогда все было очень похоже и даже с большим размахом – во всяком случае, толпы «протестовали» не на Тверской, а непосредственно на Манежной площади, в буквальном смысле у стен Кремля. 50 тысяч человек там собралось, по официальным (!) милицейским сводкам. И волнения тогда прокатились тоже по всей России – как пишет Вики, «массовые акции протеста прошли в 12 городах».

А самое главное – и это тогда отмечали очень многие наблюдатели – те протесты тоже были вполне «молодежными», даже детскими. Толпы молодых гопников, прямо как из сериала «Школа», высыпали тогда на московские улицы, ходили маршем по Ленинскому проспекту. Что характерно, и алгоритм действий московской полиции был тогда примерно тем же – тоже проводились массовые задержания, хватали всех подряд, тоже в отделениях не хватало мест для задержанных…

Разве что повод был другой. Тогда протестовали против убийства фаната кавказцами – а сегодня против «Димона».

Что как бы и определяет разницу в отношении у «всех честных людей». Типа тогда школьники ходили по улицам и орали «Россия для русских, Москва для москвичей!» – и это было фу, плохо; а теперь они ходили и орали «Долой Димона!» и «Нет коррупции!» – и это, стало быть, вполне комильфо и очень хорошо, «замечательная растет у нас молодежь».

Боюсь, однако, что принципиальных отличий у тех и других акций и их участников вовсе не так много, как нам всем хотелось бы думать. Хотелось бы ошибиться, конечно, но, по всей видимости, все эти «дети в протесте» – знак поднимающейся с самого дна натуральной Хтони, стихии погрома в чистом виде. Это не протест ЗА что-то; это в чистом виде страсть к разрушению.

Потому что школьники у нас… как бы это выразиться помягче… не настроены на позитив, во. И потому почтенным «радетелям за Россию» 40-50 лет радостно призывать «молодых штурманов будущей бури» весьма и весьма недальновидно. (2017)