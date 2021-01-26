Панин женился! – Личное мнение

26.01.2021, 3:50, Разное

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А, между тем, женился Алексей Панин.

Помните ролик, в котором человек, похожий на Алексея, занимался сексом с собакой? Не знаю, был ли это сам Панин, или его так некрасиво подставили. Это ведь, на самом деле, и неважно.



Фото: Соцсети

Важно другое: у Алексея — такая репутация, что люди, в принципе, могут задаться вопросом: «А был ли у Панина секс с собакой?»

Ещё важнее — то, что на просторах нашей Родины нашлась-таки баба, которая поскакала замуж за этого клоуна.

А самое важное, знаете, что?

То, что таких баб в России, — не одна и не две. Вас — много, очень много.

Пушкин как-то сказал, что у нас трудно найти женщину со стройными ногами. На самом деле, не трудно. Классик спорол фигню. С ногами у наших баб, а также с жопами, лицами и сиськами, — всё в полном порядке. А вот в головах часто бурлит говно.

И это говно, замешанное на низкой самооценке, заставляет вас цепляться за штаны алкоголиков, гомосексуалистов, наркоманов, насильников, хамов, лузеров, импотентов, которые годятся вам в дедушки, и даже за штаны Панина.

В Инстаграме новоявленная жена Алексея — красотка, в жизни — одутловатая баба с глупым лицом.



Фото: Соцсети

Но даже она — одутловатая, вусмерть уфотошопленная и глупая — лучше Панина.

В России у падения мужчины нет дна, пробив которое он становится невостребованным на брачном рынке. Как бы сильно ни пал наш мужик, его обязательно подберёт какая-нибудь женщина. Выйдет за него замуж, приведёт в дом, гордо назовёт мужем.

Был бы милый рядом, даже если он — Панин.

Девки, а вы вступали в отношения с мужчинами, которые объективно — хуже вас. Чем дело кончилось? Поделитесь историями.

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