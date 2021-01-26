 

На территории ЮАР найдено идеальное место для жизни первобытного человека

26.01.2021, 3:23, Новости дня
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Райское место, настоящий Эдемский сад, который можно считать идеальным для жизни первобытного человека, обнаружил ученые на территории ЮАР.

По мнению исследователей, именно здесь род человеческий мог спастись в самый суровый период, когда большая часть земной суши либо была скована льдами, либо оказалась непригодной для обитания из-за сильного похолодания.

Райский уголок расположен на побережье Пиннакл-Пойнт, отмечают ученые. Сейчас почти вся территория затоплена. Однако следы первобытных людей найдены в пещерах. Во время ледникового периода это был очень густонаселенный регион, утверждают археологи. Последующему затоплению способствовало повышение уровня океана.



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