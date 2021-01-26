Патрушев обсудил с помощником Байдена продление ДСНВ

26.01.2021, 3:18, Новости дня

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили вопросы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы ДСНВ, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», – сказано на сайте Совбеза.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, отмечается в сообщении. Это первый контакт Патрушева с Салливаном, занявшим пост в администрации нового президента США Джозефа Байдена, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.