Мнение: Коля и коронавирус

26.01.2021, 3:14, Разное

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Постоянные читатели данного блога должны помнить моего приятеля и одноклассника Колю, работающего в ЖЭКе. Я уже рассказывал, как он ездил отдыхать, какие у него политические взгляды и т.д. И вот недавно Коля заболел ковидом. Дело было так: где-то еще в декабре он должен был прийти ко мне в гости в субботу – но не пришел: позвонил, сказал что простудился.

– А, ковид подхватил, небось? – спросил я остроумно.

Коля обиделся.

– Да какой еще ковид! Говорю же – простудился. Температура, кашель. У меня каждую зиму так. Что я, себя не знаю?

– А, ну выздоравливай тогда.

Приходит ко мне в гости в следующую субботу, уже такой же бодрый, как всегда. Оживленный:

– Представляешь, – говорит, усаживаясь в кресло (он ко мне приходит в основном поиграть на компьютере). – Во я болел нынче! В понедельник просыпаюсь – а у меня нюх пропал!

– Да ну?! – опешил я.

– Точно тебе говорю! С утреца проснулся, кашля уже нет, вроде здоров – а запахов не чувствую. Вообще. Я даже этот… сыр из холодильника достал, он вонючий обычно, нюхаю – нет запаха!

– Блин, ну а я тебе что говорил?! – торжествующе отвечаю я. – Раз нюха нет – точно ковид!

Коля запускает любимую игру и только отмахивается добродушно.

– Да брось ты со своим ковидом. Сказал же – просто нюх пропал, и всё. А уже в среду восстановился. Ерунда это всё. Я себя знаю – я каждую зиму болею ровно три дня. Простудой.

– И что, – пытаюсь я его поддеть, – и каждую зиму нюх терял?

– Да не, – говорит Коля рассеянно, поскольку погружен в игру. – Это вот первый раз пропало, врать не буду. Но и ковида никакого. Ко мне ж врач приходил – я больничный брал. Спросил температуру – у меня 37.5. Померяли эту… как ее… сатурацию – у меня 98. Ну и все – лежите, сказал, это у вас ОРЗ. Пейте теплый чай.

– А ты ему и про нюх сказал?

– Да не, – беспечно ответил Коля. – Нюх уже после его ухода пропал.

А Коля, между прочим, у нас еще и диабетчик – сам мне жаловался. Но что ты с ним будешь делать?! Вообще неплохо, конечно, придумал – в среду у него обоняние «восстановилось», а в субботу он ко мне в гости пришел и мне об этом рассказывает. Хорошо, что я к ковиду отношусь с юмором – а другого бы кого от его откровений мог бы и кондратий хватить. Впрочем, я ж видел, что он уже вполне в форме – так что мы с ним продолжили болтать о том о сем.

Тут, однако, истории не конец. Потому что еще через неделю, или даже через две – Коля опять пообещал зайти в гости, и опять не пришел. Звонит, говорит – извини, тут такое дело – у меня отчим помер, всякие хлопоты, пока занят. А Колиному отчиму уже было за 80, последние годы он уже был малость не в себе, жили они все втроем, с Колей и его мамой, в трехкомнатной квартире. Ну, отчим, хоть и был не в себе, а в магазин себе за бутылкой обычно сам ходил; тут отправился в очередной раз – прямо по дороге и откинулся. Его подхватили, в морге провели анализ – поставили «ковид».

Не успел Коля отчима похоронить – и к ним домой нагрянули, люди в белых халатах; типа у них положено, раз ковид – надо и всех совместно проживавших членов семьи проверить. И поди ж ты: тут и настигла бойца последняя пуля! У них обоих – и у Коли, и у его матери – тоже тест показал ковид. Причем матери-то 78 (она ровесница Байдена), но поболела она немного – тогда же, когда и Коля, даже еще меньше – денек покашляла, и всё. И нюх даже у нее не пропадал.

Однако тут уже закрыли Колюню по-настоящему. Совершенно здоровый Коля мне по телефону жаловался – заперли, ироды, даже из дому, говорят, выходить нельзя.

– И что, прямо на две недели? – ужасался я.

– Да!

А я-то наслышан, у меня ребенок отсидел на карантине от звонка до звонка – больше всего бесился, что звонили когда угодно и требовали «селфи из дома» присылать, «для проверки»; от ковида, мол, и так как в тумане, только глаза прикроешь – звонок, «сделайте, пожалуйста, снимок». Ребенок сам врач, но тут он был в оценках просто несдержан…

С Колей, однако, у депздрава Москвы нашла коса на камень. С ним они где сели, там и слезли.

Сначала они спросили, какой у него интернет в доме, чтобы установить «следящую программу». Коля честно ответил, что интернета у него нет никакого (что правда – за интернетом, в основном пиратским, чтобы скачивать его любимую фантастику, он ходит ко мне). Тогда ему врач говорит – ничего, мол, не расстраивайтесь, мы вам сами телефон пришлем, в течение трех дней, там уже все будет установлено. И ушел.

Ну Коля ждал-ждал. Три дня, четыре… Телефон ему принесли только на седьмой – видимо, у ковидных служб в Москве завал. Зашел, говорит, молодой человек, сунул коробку, и Коля даже спросить ничего не успел, тот сразу, с опережением, заявляет – мол, ничего не спрашивайте, я ничего объяснять не обязан, мое дело только принести коробку, и до свидания.

И тут же ретировался. “Видно, – проницательно заметил Коля, – что он был уже натренированный”.

Ну а Коля, как добросовестный, сам стал эту принесенную трубку включать и подключать. Тем более, что там оказалась приложена прям инструкция, на русском языке, от Депздрава, что и как нужно делать. По его словам, провозился он с ней больше часа – но включить ее так и не удалось. Проклятая железка при включении требовала пароль. Пароль, правда, был указан на бумажке – длинный, большими и маленькими латинскими буквами, а также цифрами и знаками. В общем, «чтобы не взломали».

Ну, как только Коля пароль ни вводил – чертова трубка не активировалась. Тогда Коля (он реально добросовестный) стал звонить в поддержку – это заняло еще час. Поддержка наконец прислала некий цифровой код, Коля его ввел – телефон включился, но как-то опять не до конца. То есть дисплей появился, но для запуска программы потребовался еще один пароль (тут я не поверил – но Коля клялся и искренне разводил руками, а врать он не умеет).

Коля опять в поддержку; те говорят – помочь можем, но нам надо знать номер вашего телефона. А номер-то нигде не указан! Ни на коробке, ни на бумажке – нигде. Коля попытался воспользоваться известным дедовским приемом – позвонить с полуожившего телефона на свой сотовый, чтобы там номер определился – но опять же, не тут-то было: едва Коля попытался сделать вызов – телефон строго спросил его надписью на дисплее, является ли данный звонок срочным?! Коля яростно нажал «да», телефон тут же выключился и затребовал пароль.

Короче, справиться с хитрой машинкой моему школьному товарищу так и не удалось, поддержка тоже лишь пожала плечами. С чувством выполненного долга Коля просто забросил телефон в дальний угол, да и всё. Еще через три дня к нему заявился тот же врач и сказал, что он хочет взять у него повторно анализ в связи с окончанием карантина.

– Вы же ко мне 22-го должны были прийти, – сказал внимательный Коля.

– А сегодня какое? – спросил врач.

– А сегодня 20-е.

– А почему 22-го? – удивился врач.

– Ну это вы мне сказали, – ответил Коля. – Я откуда знаю?

– Хм… – сказал врач.

Достал планшет, какие-то бумаги, блокнот – и рылся в них, по словам Коли, минут 10. Вынырнул, просветлев:

– Точно! 22-го! Ну я тогда 22-го и приду?

– Приходите, – разрешил Коля.

Что характерно, на Колину маму врач даже не взглянул, и, кстати, «следящего телефона» ей даже вообще не предлагали; возможно, думали, что Коля будет им двойные селфи делать? Маме вроде как периодически позванивали на домашний – этим все и ограничивалось.

В общем, 22-го врач явился снова, взял у обоих тест, на следующий день Коле пришла смс, что у него тест оказался отрицательный, и карантин у него кончился. Тут же позвонили и из следящей службы – можем ли мы забрать у вас свой телефон, раз он вам уже не нужен. Мама Коли, устав ждать смс, на третий день пошла сама выяснять в поликлинику, что у нее с тестом, Отстояла очередь, ее там обрадовали сообщением, что про тест они не имеют понятия, но раз 14 дней прошло, то она свободна и может делать что хочет. Ну та и пошла домой довольная.

Однако не все ковидные истории заканчиваются так благополучно. Есть у Коли приятель (я с ним тоже знаком, но шапочно), который работает на железной дороге. И тот тоже заболел ковидом!

– Представляешь, – говорит Коля, – и у него тоже нюх пропал! Только не как у меня – у него он так и не восстановился. Серега две недели на карантине отсидел, вроде уже кашель и все остальное поутихло – а нюха так и нет. Он думает – что за фигня? Когда пошел в свою железнодорожную поликлинику выписываться после двух недель, так и говорит докторшам: фигня какая-то – вроде выздровел, но не чую ничего! Это ж неудобно, давайте, сделайте что-нибудь, а? Ну а те ему – ты что, с ума сошел, нефиг нам отчетность портить, какой еще нюх. Работать же можешь? Всё, иди работай!

– Ну он и пошел, – продолжил рассказ Коля. – Он же помощник машиниста. Две недели работает, и чувствует – что-то всё хуже и хуже. Хреново себя ощущает, в общем. Подумал – и опять пошел в поликлинику! Только уже, не будь дурак, не в железнодорожную, а в свою местную. А там его сразу на тест, и что думаешь? Бац! – опять ковид! И его сразу автоматом еще на две недели на карантин! Во хохма, а?!

В общем, наслушавшись рассказов Коли, я теперь понимаю, откуда в стране берутся «повторные заражения ковидом».