Мнение: Бунт Навального: дубль два! Это правда интересно.

26.01.2021, 3:06, Разное

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Интересно, в том плане, что будет? Вот финал моей истории – один знакомый обиделся на мои резкие слова, другой – просто психанул, написал мне, кто я есть (ну, кремлевская девушка низкой социальной ответственности, с маленькой ЗП от ЕДРА, в смысле, когда я ж это обналичу-то уже), потраченные нервы, извинения перед обиженными – и все по факту из-за пшика. Больше переживал.

Однако, кто бы сомневался – все не так просто. И хотя надо понимать, что качают нас сейчас не Навальный, ФБК, Люба Соболь или кто там еще по списку, и даже не сильно пока "партнеры" – а ровно наш родной дипстейт. Хотя, Запад с нами, чего скрывать – ляпы в "расследовании" Навального очевидны. Ну, комната грязи и все такое. И вот, новости:

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о проведении 31 января новых акций в поддержку арестованного оппозиционного политика."31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", – написал Леонид Волков в Twitter.

Напоминаю, сам Волков – не в России, иначе бы уже присел. Как куча тех, кто сейчас расскаивается и получит сроки, а в субботу – были там власть.

В связи с чем, мне упорно интересна позиция моих знакомых "думающих людей". Кто-то из них в субботу нарушил закон – хотя они за законность, хочу напомнить, это важно. По мне, если они позволяют себе авансом нарушать наше законодательство – у меня нет повода думать, что в случае их победы что-то поменяется. Как говорил не по тому поводу Володя Шарапов: "Это будет не закон, а кистень". И вот увидите – поводы найдутся всегда. Как сейчас, да-да, в США сажают на бутылку правосудия трампистов и собственную Конститупцию. Потому что – демократия в опасносте.

Одно огорчает. Даже, вру, два огорчения.

1) Навальнята настолько привыкли класть себе в штаны и объявлять раз за разом это победой – что толку мало.

2) Все мои измышления для "критически думающих" – всегда "это другое". Они в белом, я пропогандон, небо мокрое, вода синяя, Путин – тиран.

Но, есть и бонус. Их осталось крайне мало. А после абсолютного зашквара в субботу – поглядим, как станет еще меньше. Я теперь даже обзываться и ругаться не буду. Отпустило.

p.s. Зато на днях разберем "это другое".

Счастья вам.