Мнение: Развязка

26.01.2021, 2:43, Разное

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Президент России Владимир Путин примет во вторник, 26 января, участие в церемонии открытия транспортной развязки в городе Химки в Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"26 января Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в городе Химки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мельчает божество. Принимать президенту участие в открытии муниципальной развязки – это примерно как губернатору открывать автобусную остановку в подведомственной деревушке. Но что делать, если мельчают достижения? Уже нет гигантов индустрии, нет федеральных объектов здравоохранения мирового уровня. Есть дорожная развязка, на которой по привычке украдут больше, чем откроют.

В реальности, конечно, повод для того, чтобы на пару минут вытащить Главного дорожника из подвала – продемонстрировать его живьем, а не только в виде картинки из позапрошлогодних "консервов". Других внятных объяснений, что в Химках понадобилось Путину завтра, пожалуй, и нет.

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