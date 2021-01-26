Представляет ли китайско-российское партнерство стратегическую угрозу США и демократии во всем мире?

26.01.2021, 2:40, Разное

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January 23, 2021 By Ajmal Sohail

Несмотря на значительные расхождения между Китаем и Россией как на региональной, так и на международной арене, страны стремятся расширить свое сотрудничество в нескольких направлениях, а именно в дипломатической, политической и оборонной сферах. Китай и РФ рассматривают США как вызов национальной безопасности как Пекина, так и Москвы. Страны помнят, что союз между Москвой и Пекином считается наилучшей мерой сдерживания гегемонистской политики США. РФ и Китай работают вместе, чтобы заполнить пробелы в своем военном потенциале, ускоряя свои технологические инновации, дополняя друг друга в оборонной компетенции, чтобы выхолостить глобальное лидерство США, бросая вызов господству США в стратегических регионах.

Предполагается, что их совместные военно-морские учения будут спроектированы в качестве контрмеры, чтобы минимизировать возможности США и бросить вызов региональному сценарию США. Более того, страны усиливают свое сотрудничество, чтобы подорвать военные преимущества США. Активизируя эти усилия, РФ предоставляет Китаю современное оружие, для того чтобы помочь ему выдавить США с его задворков. Их совместные усилия оказывают на Америку мощное давление, с тем чтобы она пересмотрела свой оборонный бюджет и свои предполагаемые обязательства отстаивать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Страны делают все возможное, чтобы противостоять американским демократическим мерам в форме «цветных революций», поддерживая друг друга для защиты своих интересов в многомерной среде, создавая нормы, касающиеся суверенитета киберпространства и Интернета и усиливая антиамериканские элементы, даже радикальных исламистов, с целью получения власти, влияния и расширения своего территориального контроля. Они легитимизируют действия друг друга, чтобы убедить колеблющиеся государства отречься от США.

Москва и Пекин объединяют свои усилия по проникновению в новые сферы, более всего – в сферу искусственного интеллекта, и стремятся предложить разнообразные цифровые системы и другие технологии. Они также объединились, чтобы дискредитировать американские финансовые меры на мировой экономической арене, особенно санкции США и минимизировать возможности США в финансовой сфере в рамках проведения внешней политики США.

Задолго до этого они пытались дедолларизовать мировую финансовую систему, что, в свою очередь, ограничит возможности США в области экспортного контроля.

Контрмеры Америки

Тем не менее, США предприняли ответные меры, чтобы ограничить российско-китайское сотрудничество и те угрозы, которые они представляют для Вашингтона. В ответ на китайско-российское партнерство США, по всей стране, разместили и внедрили охранные технологии чтобы ограничить их возможности. Кроме того, в ответ на российско-китайское совместное партнерство США в декабре 2020 года приняли новую морскую стратегию трех морских служб США – ВМС США, корпуса морской пехоты и береговой охраны. В стратегии говорится, что и Китай, и РФ являются решительными противниками, которые представляют долгосрочную стратегическую угрозу национальной безопасности США на глобальной арене, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. По сравнению со старыми стратегиями, новая стратегия подчеркивает важность морского контроля, который прописывает возможность вооруженного конфликта на морском театре. Более того, стратегия свидетельствует о важности береговой охраны как части основного элемента сдерживания многомерных угроз, исходящих со стороны Китая и России. Новая стратегия также подразумевает упор на построение партнерских отношений и сотрудничества с другими странами для защиты глобальных интересов США. Она также поясняет, что нынешняя обороноспособность США недостаточна и поэтому, необходимо модернизировать морские силы, чтобы противостоять китайско-российской угрозе. Согласно новой стратегии, размер и форма морских сил будут смело меняться, чтобы отвечать текущим и будущим вызовам.

Связаны ли Китай и РФ стратегически?

Даже если это и так, из-за превосходства Америки в воздухе, на суше и на море на глобальном уровне, особенно в Индо-Тихоокеанском, Азиатском и Африканском регионах, она рассматривается как угроза национальной безопасности Китая и России. Поэтому Москва и Пекин договорились развивать партнерство и сотрудничество, заполняя пробелы друг друга в области обороны, воздушных, морских и цифровых технологий, чтобы парировать морские стратегические вызовы Америки. Плюс – вытурить американских военных со своих задворков. Стоит отметить, что китайско-российское сотрудничество или партнерство не является стратегическим, потому что оно строится не на естественной основе, а, скорее, на основе тактических мер для сдерживания американской агрессии. Это классическая ситуация – враг моего врага – мой друг, что означает, что у Пекина и Москвы есть общий враг «Соединенные Штаты». Поэтому они пока пренебрегают своим пограничным спором, который точно всплывет, когда США будут выведены из гонки на глобальной арене.

Согласно критериям теории управления, партнерство или сотрудничество бывает трех видов – краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное, другими словами оперативное, тактическое и стратегическое, с учетом вышеупомянутых условий китайско-российское партнерство, в настоящий момент является оперативным и тактическим, а затем станет стратегическим /долгосрочным. Сейчас Китай переключается с мягких стратегических мер на более жесткие,- страна пытается применить силу в Центральной Азии, «на заднем дворе России». Пекин рассматривает возможность размещения в регионе вооруженных сил для защиты своей инициативы «Один пояс, один путь», распространенной на этот регион. Китай хочет защитить свои геоэкономические и геополитические цели с помощью будущих военных объектов размещенных в Центральной Азии. Следовательно, мотивы Пекина несовместимы с внешнеполитическими целями Москвы в регионе. С учетом этого, Китай стремится продвигать трансъевразийский транспортный коридор в обход России. Кроме того, Китай недавно построил аэропорт в Синьцзян-Уйгурском автономном округе недалеко от границ Афганистана и Таджикистана, это первый аэропорт такого типа в горной местности Бадахшана. Инициатива Китая в этой форме предоставляет ему право “первой руки”, в использовании природных ресурсов спорного региона. Китай,чтобы расширить своё военное присутствие, обязался построить в регионе ещё 25 дополнительных аэропортов. По этой причине, потому что баланс между Пекином и Москвой в регионе меняется, РФ пересматривает свое партнерство с Китаем.

Кроме того, китайско-российское партнерство зависит от приверженности Китая идее о полной углеродной нейтральности к 2060 году. Пекин сократит потребление всех ископаемых видов топлива, включая природный газ, что, безусловно, будет играть важную роль в будущем сотрудничестве и партнерстве между Москвой и Пекином.

Китай недавно объявил, что через 40 лет страна станет почти нейтральной по выбросам углерода; это означает, что страна сократит 65% потребления нефти и 75% природного газа. Эти планы сделают несостоятельными предстоящие попытки запустить газопровод «Сила Сибири-2» для перекачки российского природного газа в Китай. Чтобы минимизировать свою зависимость от российского природного газа, Китай диверсифицировал свои усилия по импорту природного газа из стран Центральной Азии. Китай совершил технологический прорыв во внутренней добыче природного газа, что, в свою очередь, ещё больше снизит зависимость Китая от России. Через пару десятилетий РФ полностью потеряет свои топливно-газовые преимущества-рычаги влияния на Китай. В период с 2050 по 60 год Китай будет самостоятельно удовлетворять свои потребности в энергии и развивать свою оборону, морские и цифровые технологии, включая искусственный интеллект. Китай увеличит свой оборонный бюджет до 1 триллиона долларов. До 2060 года США будут полностью исключены из роли основного элемента мирового порядка. Так что не будет более необходимости в китайско-российском сотрудничестве, Китай будет в состоянии в одиночку контролировать мир, а РФ станет его геополитическим противником номер один.

Китайско-русский раскол

Вражда между Китаем и Россией восходит к конфликту на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), произошедшему в 1929 году между Советским Союзом и Китаем, который был самым кровавым конфликтом того времени. Иосиф Сталин сыграл важную роль в нейтрализации попыток Китая вернуть себе железную дорогу. Для достижения своих целей Китай использовал как традиционные, так и асимметричные подходы к устранению контроля Советского Союза над железной дорогой. Получив зеленые сигналы из Японии, Сталин силой вторгся в регион и оттеснил китайские вооруженные силы, что было обозначено как агрессия, и закончилось пограничным спором. На протяжении всей истории обе страны безуспешно пытались найти мирное и приемлемое решение приграничного конфликта. Только в 2003 году РФ и Китай подписали соглашение об урегулировании пограничного спора. В 2005 году, Москва и Пекин доработали пограничный вопрос, тем не менее, китайское руководство по-прежнему утверждает, что Владивосток, город на российском Дальнем Востоке, принадлежит Китаю, и что РФ аннексировала 350000 квадратных миль китайской территории.

Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить что китайско-российское партнерство в будущем (около 2050-2060 г.г.) прервется и перерастет в вооруженный конфликт. К этому можно добавить – РФ не является таким серьезным геополитическим противником США, как Китай. После распада Советского Союза и Россия, и Америка были на правильном пути к нормализации своих отношений. На протяжении всей истории разные администрации, независимо от того, руководили ли ими демократы или республиканцы, Москва и Вашингтон добились многого, в сближении своих позиций. Ради доброй воли они даже подписали новое соглашение о сокращении ядерных боеголовок и прекращении гонки вооружений. Из-за экспансионизма США на восток РФ была брошена в объятия Пекина, и вынуждена была налаживать с ним партнерство и сотрудничество.

Являются ли Пекин или Москва угрозой национальной безопасности?

Директор Национальной службы контрразведки и безопасности Билл Эванина в своем интервью FoxNews подчеркнул, что ни одна страна не представляет для Америки более серьезной угрозы, чем Китай. Он добавил, что кампания злонамеренного влияния Пекина на Америку станет одной из самых серьезных проблем для администрации Байдена. Он утверждал, что с точки зрения угрозы, РФ является серьезным противником, особенно в отношении кибер-вторжений, злонамеренного влияния и внесения раздоров в американскую демократию, но из Китая поступает гораздо больше и гораздо более тревожных для Соединенных Штатов разведданных. По словам Эванины, Китай постоянно участвует в изощренной кампании злонамеренного влияния против Америки, потому что Америка – это демократия, а демократия опасна для Китая. Эванина уточняет, что задача для администрации Байдена будет заключаться в том, чтобы понять масштабы и масштаб китайских угроз в американском ландшафте, внутри страны, и что является лучшим курсом, чтобы отразить эти угрозы.

Он добавил, что часть пагубного влияния Китая сосредоточена на политиках и выборных должностных лицах, что побуждает их участвовать в продвижении сценария Пекина. Эванина дает понять, что кража данных Пекином представляет серьезную угрозу для американцев. Китай может использовать данные для различных гнусных целей, и уже имеет значительный опыт использования ДНК для социального контроля и наблюдения за своим уйгурским населением дома. Эванина предупредил, что сбор Китаем генетических данных в США помогает поддерживать их отрасли генной медицины и искусственного интеллекта, что представляет собой долгосрочную угрозу для биотехнологической промышленности США и медицины во всем мире. По его словам, Китай продолжает использовать американское правительство и производственную цепочку поставок, Пекин использует доверенных американских поставщиков и продавцов против самих США. Он объяснил, что атаки на цепочки поставок в лучшем случае коварны, потому что они нарушают базовое доверие между поставщиком и потребителем. Поэтому, сказал он, – это сложная проблема с которой администрации Байдена придется иметь дело.

Возможность пересмотра внешнеполитических целей

С другой стороны, учитывая, что РФ не представляет серьезной угрозы для Америки, а Китай представляет самую серьезную угрозу для Соединенных Штатов, администрация Байдена может попытаться пересмотреть политику в отношении России, выявить расхождения и найти их решение. В соответствии с недавно принятой морской стратегией США, американские силы и их инструменты наблюдения и контроля не могут присутствовать везде и всегда, поэтому, подчеркивается в ней, есть необходимость в создании и установлении партнерств и союзов с другими странами. В отличие от прежних стратегий, нынешняя стратегия больше поддерживает сотрудничество с союзниками. Если администрация Байдена решит завоевать доверие среди своих союзников, ей необходимо будет прислушиваться к своим союзникам по всему миру, особенно к европейским, и отдавать предпочтение их опасениям. С европейской точки зрения, РФ – это неизбежный партнер в плане экономического сотрудничества, противодействия повстанцам, терроризму и налаживания кибербезопасности. Поэтому рекомендуется, вдохнуть “новую жизнь” в отношения с Москвой с тем чтобы разрушить российско-китайское партнерство и скоординировать её политику с Вашингтоном. Самое главное, РФ – часть Европы; следовательно, следует найти ориентированное на Европу решение, чтобы мотивировать Россию работать вместе с Европейским Союзом и Америкой.