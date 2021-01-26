 

Протесты в России. Суды Москвы получили более 400 административных дел, арестовали уже 30 человек

26.01.2021, 2:36, Новости дня
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После акций протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые состоялись 23 января, в суды Москвы поступило 448 дел об административных правонарушениях. 

Об этом 25 января сообщила “Медуза”, ссылаясь на ответ Мосгорсуда. 

Семь дел открыли по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), остальные – по ст. 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия) Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

95 из 448 дел, связанных с протестами, суды уже рассмотрели. 30 человек арестовали на срок от семи до 15 суток. Еще 64 – получили штрафы в размере от 10 до 250 тыс. руб.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек, в Москве, по подсчетам Reuters – 40 тыс. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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