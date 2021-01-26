Подсчитано, сколько пластика в реке Ганг

26.01.2021, 2:34, Новости дня

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По подсчетам экспертов Ганг ежедневно выносит в океан до миллиарда микрочастиц пластика. Напомним, что так называют небольшие пластиковые кусочки размером менее 5 мм (как правило, это волокна синтетических тканей). Они особенно опасны, поскольку для извлечения из воды необходима фильтрация.

Пластик угрожает безопасности не только флоры и фауны, но и самым людям, отмечают ученые. На берегах реки Ганг проживает более 650 млн человек, и все они используют воду из этой реки, в том числе для приготовления пищи.

Таким образом, получается, что пластик постепенно проникает в организм и накапливается в нем. О том, насколько это опасно для будущего огромного количества людей, не трудно догадаться. Сейчас ученые пытаются определить места наибольшего загрязнения Ганга, чтобы хоть немного очистить воду.