С 90-х годов исчезли четверть пород пчел и шмелей

26.01.2021, 2:34, Новости дня

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В научном журнале One Earth опубликованы результаты исследования, авторы которых утверждают, что с девяностых годов прошлого столетия на Земле вымерли 25% пород пчел и шмелей. Поскольку эти насекомые ответственны за опыление множества видов растений, ученые бьют в набат.

Пчелы и шмели просто исчезают, уточняют исследователи. При этом современная наука пока не может установить главные причины массового вымирания насекомых.

Вернее, причин для этого слишком много, начиная от изменения климата и заканчивая распространением болезней, от которых страдают пчелы и шмели. Многие из них ранее никогда не были замечены представителями науки. Например, некий синдром разрушения колоний заставляет рабочих пчел покидать свои ульи.