Эксперт: «Голос» предпринял попытки провокаций на выборах в Коломне

26.01.2021, 2:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Выборы в новый Совет депутатов объединенного городского округа Коломна прошли при высоком профессионализме общественных наблюдателей, но вместе с тем активисты движения «Голос» совершили несколько провокаций, мешая наблюдателям выполнять свои обязанности», – рассказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, комментируя итоги трехдневных выборов в Коломне.

«Хочу отметить, что независимые общественные наблюдатели на этих выборах профессионально выполнили свой долг. Несмотря на попытки провокаций, которые исходили от движения «Голос». В этот раз это движение охватило порядка 40 УИК, везде предсталяясь в качестве СМИ. Причем провоцировать участников процесса они начинали прямо с порога: представители «Голоса» требовали предоставить им права наблюдателя, заявляя, что представляют СМИ, но отказываясь показывать соответствующие подтверждающие документы. Вели себя вызывающе, провоцировали членов УИК, мешая исполнять обязанности», – сообщила Семенова.

Как отметила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич, выборы в целом прошли спокойно, с соблюдением мер санитарной безопасности.

«Мониторинговая группа Общественной палаты Московской области и нашего совета работали в Коломне все три дня голосования. Могу заверить: все участки были оснащены СИЗами в полном объеме, социальная дистанция строго соблюдалась. Серьезных нарушений мы не зафиксировали, но замечания, разумеется, были. Вполне традиционны – споры о месте съемки на участках, местах для наблюдателей, возможности представителям СМИ сопровождать выездные группы для голосования на дому. Те претензии, которые были законны и обоснованны, разрешались сразу же. Общественные наблюдатели проявили себя более чем достойно. Их грамотная работа позволяет избежать многих конфликтов и сложностей на избирательных участках», – сказала Юденич.

Общественный наблюдатель от ОП Московской области Роман Грачев в свою очередь считает, что выборы можно назвать легитимными.

«Серьезных нарушений нами зафиксировано не было, но замечания, конечно, были. Для оперативного решения всех поступающих жалоб Избирательная комиссия Московской области создала чат в ТГ, в нем присутствуют все желающие наблюдатели и представители СМИ, которые работают на выборах, в том числе представители движения «Голос». Большинство замечаний, которые были законно обоснованны, были отработаны безотлагательно, все в основном решалось сразу на месте», – рассказал он.

22–24 января прошли выборы в новый Совет депутатов объединенного городского округа Коломна. Новый совет депутатов, в который входит 25 человек, избрали сроком на пять лет.