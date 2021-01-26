Названы самые востребованные профессии в Москве

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26.01.2021, 2:28, Новости дня
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Власти Москвы назвали самые востребованные профессии в городе, среди них оказались специалисты по кибербезопасности, финансисты и промышленные альпинисты, а также врачи общей практики.

Кроме того, в десятку самых востребованных профессий в городе входят каменщики, диспетчеры, технологи, сообщается в телеграм-канале Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Больше всего рабочих мест в Москве в торговой сфере (19%), деловых услугах (16%), финансовой деятельности (9%), обрабатывающих производствах (8%), транспортном комплексе (7%).

Отмечается, что самой популярной сферой для поиска работы стало строительство: «самый высокий спрос на рынке труда зафиксирован в строительной сфере: на 20 тысяч вакансий приходится только 5,6 тысячи соискателей».

Ранее были названы вакансии в Москве с самой высокой зарплатой. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника. Традиционно высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам в области IT – им готовы платить от 150 тыс. рублей.



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