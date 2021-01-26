 

ЕК собралась контролировать экспорт вакцин против COVID за пределы ЕС

26.01.2021, 2:28, Новости дня
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Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, сообщили в ЕК.

«Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределы ЕС)», – приводит текст заявления Еврокомиссии ТАСС.

«Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределами ЕС), – говорится в заявлении. – Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки».

Накануне Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Напомним, в декабре минувшего года стало известно о значительных задержках в производстве вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.



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