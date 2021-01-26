 

В Америке научились выращивать искусственную древесину

26.01.2021, 1:44, Новости дня
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Ученые из Массачусетского технологического института заявили, что сумели вырастить искусственную древесину или ксилему – органическую массу, по своим свойствам очень похожую на дерево.

Вряд ли данное изобретение остановит вырубку лесов, однако сократить ее поможет. Кроме того, на сегодня ощущается серьезный дефицит древесины на мировом рынке, а потому есть потребность в заменителе.

Данные исследования показывают, что всего за 25 лет в мире исчезло лесов столько, что или можно было бы покрыть территорию всего Забайкальского края. Кроме того, эксперты напоминают, что лесов на Земле становится меньше не только по причине массовой вырубки. Полученная «древесина из пробирки» практически ничем по своим качествам не уступает натуральному материалу.



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