Графен оказался чудесным материалом для фильтрации воды

26.01.2021, 1:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Университете Брауна (США) представили созданный в лаборатории нанофильтр, при помощи которого можно эффективно очищать воду. Жидкость проходит через целый ряд слоев графена и практически полностью очищается.

Напомним, что графеном называется наноматериал, который представляет собой одноатомный слой углерода. Принцип конструкции фильтра очень прост. Графеновые слои сложены в «стопку», а молекулы воды должны проходить через нанопоры, которые настолько малы, что легко сдерживают даже мельчайшие взвешенные частицы.

Это уже не первая попытка создать графеновый фильтр, отмечают эксперты. Проблема в том, что процесс очистки воды в нем слишком медленный. Однако американским специалистам удалось в значительной мере устранить этот недостаток.