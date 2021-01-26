Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал»

26.01.2021, 1:40, Новости дня

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Глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу студента Уфимского государственного нефтяного технического университета Тимура Маннанова по созданию специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) при УГНТУ.

В ходе встречи медалист олимпиады «Я – профессионал» Тимур Маннанов, предложил создать СУНЦ химико-технологической направленности на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), сообщается в пресс-релизе платформы «Россия – страна возможностей».

«Давайте поручу коллегам в администрации (президента – прим. ВЗГЛЯД) для начала, чтобы они проработали (этот вопрос – прим. ВЗГЛЯД) с руководителями вашего вуза и соответствующего министерства», – сказал Путин во время онлайн-конференции со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества.

При этом глава государства заметил, что создание интерната может осложняться тем, что школьникам бывает непросто уехать от семьи, как пример он привел ситуацию, сложившуюся вокруг центра «Сириус».

«Мы стараемся там, где это возможно, оставить талантливых детей в местах их проживания, не отрывать их от семей. Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при «Сириусе», – рассказал Путин.

Позже Маннанов пояснил, что, являясь выпускником центра «Сириус» и наставником проекта «Сириус.Лето», он совместно с другими студентами помогает школьникам Республики Башкортостан готовиться к олимпиадам и поступлению в вузы, рассказывает ребятам о государственных социальных лифтах для молодежи. Системная работа со школьниками затруднена из-за того, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собирать их вместе на регулярной основе проблематично. В то же время СУНЦ при Уфимском государственном нефтяном техническом университете мог бы стать центром притяжения талантливых школьников.

Ранее Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

В 2020-2021 учебном году проводится уже четвертый сезон олимпиады. Состязания включают 72 конкурсных направления, которые охватывают широкий круг профессиональных сфер – от медицины и здравоохранения до инженерных наук.