 

Протестующих в Нидерландах разогнали спецназом

26.01.2021, 1:40, Новости дня
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В ходе беспорядков в Нидерландах в связи с введением комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса задержаны не менее 70 человек, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ.

По данным телеканала, беспорядки наблюдались в Амстердаме, Гелене, Зволле, Роттердаме, Тилбурге, Харлеме и Хертогенбосе. Для разгона акций протеста в Роттердаме и Харлеме правоохранительным органам пришлось использовать слезоточивый газ. В ряде городов демонстранты били витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и петардами. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ, передает ТАСС.

«К сожалению, мы наблюдаем такую же картину, как и прошлым вечером. Сначала все было спокойно, однако ближе к началу комендантского часа молодые люди начали выходить на улицу, и начались столкновения с полицией», – отметил глава полиции Виллем Вуленерс.

Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Кроме того, с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30 (с 23.00 до 06.30 мск). На этом фоне в минувшие выходные в ряде городов прошли несанкционированные властями акции протеста, задержаны около 300 человек.

В минувшее воскресенье полиция Нидерландов применила силовые методы, а также дубинки, слезоточивый газ и водометы, для разгона протестующих против жесткого карантина.



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