 

Большая Ялта осталась без света

26.01.2021, 1:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Практически во всей Ялте и окрестных поселках в ночь на вторник из-за непогоды произошло кратковременное отключение света, сейчас электроснабжение большинства абонентов восстановлено, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

«В 22.02 отключилась транзитная линия 110 кВ Дарсан – Массандра – Гурзуф. В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции «Заря» у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции «Аянская» у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру», – приводит текст сообщения пресс-службы предприятия ТАСС.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько сейчас абонентов остаются без электричества. «Я думаю, сейчас по резервным линиям в самое ближайшее время запитают остальных потребителей», – отметил представитель компании, уточнив, что электроснабжение большинства абонентов уже восстановлено.

Причиной отключения, по словам представителя пресс-службы, стал обрыв провода на участке высоковольтной линии Массандра – Гурзуф. «Причины будем выяснять. Может быть [отключение произошло] даже потому, что погода: у нас штормовое предупреждение. Может быть связано с молнией. Может быть связано с сильным ветром», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в начале января из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области без света остались более 11 тыс. человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару

16.12 / Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото

03.10 / Путин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

12.07 / В Донецке назвали битву за Иловайск одной из главных военных побед

01.09 / “Кампания систематического притеснения и запугивания”. В МИД Турции осудили новые задержания крымских татар

13.07 / Посол Азербайджана оценил последствия столкновений с Арменией

12.07 / Москвичей предупредили о грозе

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

01.08 / Кулеба считает правильным, что Украине не разорвала дипотношения с Россией

17.12 / Путин объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей на ребенка до семи лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска