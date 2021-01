Первые Псы. Собаки Байдена переехали в Белый Дом

26.01.2021, 0:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Белый дом вернулись домашние питомцы – Мейджор и Чемп, две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, 24 января воссоединились с хозяевами. Об этом сообщается в их собственном Twitter, TheOvalPawffice.

* Friends, what a happy day! We’re now #home at the #WhiteHouse with our mama @FLOTUS and dada @POTUS, where we belong. We wanted to let everyone know earlier, but we were busy getting petted by our parents – we missed them so furry, furry much and they missed us. * @schultzinit pic.twitter.com/6GiJm7Jm4d

— The Oval Pawffice® * (@TheOvalPawffice) January 25, 2021

* As I woofed earlier, I was super happy to get home at the #WhiteHouse and see my parents, that I had to get that extra energy out by running a bit before getting inside – that’s why I’m not in the “group” phawto . My tongue was happy too. – Major #DOTUS * PS: ty @schultzinit pic.twitter.com/CQKpKViDFN

— The Oval Pawffice® * (@TheOvalPawffice) January 25, 2021

Пресс-секретарь первой леди Майкл ЛаРоса пояснил CNN, что семья Байденов хотела обустроиться, прежде чем перевозить собак из Делавэра в Вашингтон. “Чемп наслаждается своей новой подстилкой у камина, а Мейджор любит бегать по Южной лужайке”, – прокомментировал он.

Журналисты отмечают, что собачий дуэт быстро заявил о своем присутствии – их слышно на фоне сегодняшнего брифинга Байдена.

Biden’s dogs barking… pic.twitter.com/doTErYoG4T

— Howard Mortman (@HowardMortman) January 25, 2021

У домашних животных Байденов появился также их собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok. Их соцсети активно ведутся, наполнены фотографиями и игрой слов на тему терминов американской политики и участия в ней Первых Псов и Первого Кота США (кот Уинстон принадлежит внучке Байденов Наоми, но является Первым Котом до тех пор, пока президентская чета не заведет собственного).

* It’s now been a few days since I’ve last seen my dada @POTUS and mama @FLOTUS and I miss them both furry, furry much. Major misses them too but because he’s younger, I manage to distract him with squeakies so that his little pupper heart won’t hurt too much. #MissingYou #DOTUS pic.twitter.com/mSjRXgFOGj

— The Oval Pawffice® * (@TheOvalPawffice) January 25, 2021

View this post on Instagram

A post shared by The Oval Pawffice® * (@first_dogs_usa)

Переезд собак Байденов знаменует собой возвращение к давней традиции президентов США брать с собой домашних животных в Белый дом. Эта традиция восходит к Томасу Джефферсону, который во время своего президентства держал пересмешника и пару медвежат. Теодор Рузвельт владел десятками животных, включая одноногого петуха, змею, морских свинок, кенгуровых крыс и лошадей. А при Калвине Кулидже в Белом доме жил енот Ребекка – его президенту послали в качестве обеда в честь Дня благодарения, однако Кулидж помиловал животное.

Президент США Дональд Трамп стал первым за сто лет главой государства, у которого животного не было. Он пояснял, что у него нет собаки, потому что у него нет на нее времени, а заводить животное по политическим причинам было бы фальшью.

—