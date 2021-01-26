 

Стало известно, что нардепы “Слуги народа” подарили Зеленскому на день рождения

26.01.2021, 0:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нардепы из фракции “Слуга народа” подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому на день рождения книгу “Украина – казацкое государство”. Об этом “Бабелю” рассказали несколько депутатов.

Книгу президенту вручили во время заседания фракции. Подарком занимался глава фракции Давид Арахамия.

В то же время нардепы не знают, какое именно издание было приобретено, ведь стоимость этой книги варьируется. Как отмечает “Бабель”, в сети ее можно приобрести как за несколько тысяч гривен, так и “президентское издание” за 100 тыс. грн , и даже 120 тыс. грн.

“Украина – казацкое государство” – это книга подарочного формата, выпущенная в 2004 году. Ее автором указанн украинский историк и искусствовед Владимир Недяк. В книгу вошли более 5000 фотографий различных культурных объектов украинских казаков, которые собирали в музеях и частных коллекциях ряда стран мира.

25 января Зеленский отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Теперь наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками

23.10 / Третье за сутки нападение медведя на людей произошло в Японии

10.08 / СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»

11.08 / МВД Беларуси рассказало, сколько человек задержали на акциях протеста 10 августа

12.10 / Под Нижним Новгородом обстреляли автобус, есть погибшие

27.11 / ЦИК назначил промежуточные выборы нардепа в Ивано-Франковской области

26.08 / Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

18.08 / Иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом

25.07 / “Буксиры технически неспособны”. Одесская ОГА прокомментировала очередную неудачу при подъеме танкера Delfi

02.09 / В Киеве усилили меры безопасности из-за акции владельцев авто на еврономерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска