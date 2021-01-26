Стало известно, что нардепы “Слуги народа” подарили Зеленскому на день рождения

26.01.2021, 0:58, Новости дня

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Нардепы из фракции “Слуга народа” подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому на день рождения книгу “Украина – казацкое государство”. Об этом “Бабелю” рассказали несколько депутатов.

Книгу президенту вручили во время заседания фракции. Подарком занимался глава фракции Давид Арахамия.

В то же время нардепы не знают, какое именно издание было приобретено, ведь стоимость этой книги варьируется. Как отмечает “Бабель”, в сети ее можно приобрести как за несколько тысяч гривен, так и “президентское издание” за 100 тыс. грн , и даже 120 тыс. грн.

“Украина – казацкое государство” – это книга подарочного формата, выпущенная в 2004 году. Ее автором указанн украинский историк и искусствовед Владимир Недяк. В книгу вошли более 5000 фотографий различных культурных объектов украинских казаков, которые собирали в музеях и частных коллекциях ряда стран мира.

25 января Зеленский отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 43 года.

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