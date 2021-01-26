Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот

26.01.2021, 0:50, Новости дня

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Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости».

При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса.

«Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.