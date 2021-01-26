Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ

26.01.2021, 0:50, Новости дня

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Наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Я нахожу, что мы [в новой администрации США] можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [блогером Алексеем] Навальным, [предполагаемой хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или [неподтвержденными] сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций.