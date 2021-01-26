Люди заболели загадочной болезнью после падения метеорита в Перу

26.01.2021, 6:57, Разное

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С момента этого случая прошло уже 14 лет, но до сих пор точно не ясно, что произошло в отдаленной перуанской местности, куда упал редкий метеорит, оставив после себя 13-метровый кратер, наполненный кипящей водой и воняющий "ядовитыми газами".

Около 11:45 утра 15 сентября 2007 года жители деревни Каранкас в отдаленном высокогорном районе Перу, что неподалеку от границы с Боливией и озером Титикака, увидели в небе огненный шар. Этот шар стремительно летел вниз, оставляя за собой клубы дыма и сиял так сильно, что его могли видеть обитатели этих мест на много миль вокруг.

Никогда еще местные жители не видели ничего подобного, а потом объект с большим грохотом врезался в каменистую землю, образовав грибовидное облако и оставив в земле кратер, глубиной около 6 метров и шириной в 13 метров. Кратер мгновенно заполнился кипящей водой и от него стало нести сильной вонью, словно из земли "пошли ядовитые газы". Так это позже описывали очевидцы.

Ударная волна от падения метеорита была такой сильной, что она разбила окна в домах, находящихся в 1 км от кратера, повредила стены домов и сбила с ног несколько человек. Вибрации были зафиксированы даже сейсмографами Боливии.

Люди из деревни Каранкас были очень напуганы, однако потом все стало еще более странным, когда они начали один за другим заболевать таинственной болезнью.

Когда кратеры прибыли ученые и официальные лица, они постановили, что упавший метеорит был около 3 метров в диаметре и весил 12 тонн. Были обнаружены его останки, которые показали, что он был хондритовым (то есть каменистым, а не металлическим) и скорее всего прилетел из Пояса Астероидов, что между Марсом и Юпитером.

Многие ученые посчитали этот инцидент очень странным, до сих пор это считается единственным случаем ударного падения хондритового метеорита. Также они нашли странным то, что камень был настолько горячим и таким вонючим – ударные метеориты обычно не такие раскаленные и не имеют запаха.

Местные жители первые несколько дней боялись и держались в сторонке от кратера, но потом стали подходить ближе и именно тогда начались все эти странные заболевания. На коже у многих возникла сильная сыпь, из носа стала часто идти кровь, начались боли в животе с поносом и рвотой.

Местная больница вмиг оказалась переполненной заболевшими, причину недуга которых врачи никак не могли определить. Вскоре рядом с больницей были установлены армейские медицинские палатки, чтобы вместить всех заболевших.

Потом пошли сообщения от фермеров, что их козы и коровы тоже заболели, у них шла носом кровь и многие животные после этого падали и умирали.

В один момент больных было так много, что власти Перу подумывали о введения в регионе чрезвычайного положения. К счастью, в этом месте жило не так много человек, поэтому количество заболевших вскоре пошло на спад, а потом люди стали поправляться и выписываться из больницы.

Версии о том, что загадочные недуги связаны с падением метеорита, появились практически сразу, когда пошли первые больные. Критики пытались развенчать их, указывая, что всему виной могла стать загрязненная вода из грунтовых источников. Однако эту воду пили все жители региона, а заболели лишь те, кто оказался ближе всего к кратеру.

Потом возникла гипотеза, что упавший метеорит содержал в себе следы мышьяка, который просочился в ту же воду и заразил людей. Но когда техники замерили уровень мышьяка в местной питьевой воде, он оказался нисколько не выше обычного.

Также были версии, что болезнь как-то связана с сильным запахом серы, который шел от кратера, и что этот запах мог быть вызван испарением редкого минерала под названием троилит, который был в упавшем метеорите. Но измерения испарений в районе кратера показали отсутствие в них троилита.

Другие версии заключались в том, что на людей воздействовал какой-то неизвестный метеоритный газ. Некоторые уфологи прямо предполагали, что метеорит содержал в себе чужеродные бактерии или вирусы.

Была также теория, что все это на самом деле было психосоматическим, то есть симптомы были вызваны не реальной причиной, а человеческим страхом и верой в предзнаменования, проклятия и суеверия.

Позже ученые собрали и тщательно изучили фрагменты так называемого Перуанского метеорита и не нашли в них ничего опасного для человека.