Житель Австралии увидел возле своего дома вымершего сумчатого волка с щенками

26.01.2021, 6:47, Разное

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Собираясь на работу утром 21 января 2021 года житель городка Аделаидс Хилл вышел из дома и внезапно увидел всего в нескольких метрах от себя трех странных "собак". У существ были полоски на задней части тела, как у вымершего сумчатого волка.

За последние годы поступило очень много сообщений о том, что считавшийся вымершим сумчатый волк (он же тасманийский тигр или тилацин) все-таки не вымер, а прячется где-то в малолюдных местах Австралии и Тасмании.

Некоторые криптозоологи уверены, что еще чуть-чуть и в руки ученым попадется живая особь и тилацин будет признан очень редким, но все еще существующим видом.

Смущает только то, что подавляющее большинство сообщений о наблюдении живых тилацинов не подтверждены ничем, кроме слов очевидцев. А все фото, сделанные редкими счастливчиками, обычно очень смазанные и нечеткие.

Вот и самое свежее сообщение, опубликованное на днях австралийской группой исследователей тилацина (TAGOA), содержит лишь устный рассказ:

"Это произошло 21 января 2021 года. Примерно в 6 часов утра мужчина (его имя не называется) вышел из своего дома, чтобы отправиться на работу, и застыл в трепете от того, что он увидел. Его дом находился в городке Аделаидс Хилл, что рядом с городом Аделаида, штат Южная Австралия.

Он увидел совсем рядом со своим домом существо, которое можно было описать лишь как самку сумчатого волка с двумя подросшими детенышами. Они все трое быстро двигались, характерно припрыгивая (у тилацинов задние ноги длиннее передних и они двигались неровной, чуть припрыгивающей, походкой) на расстоянии всего 6-10 метров от очевидца.

В тот момент телефона у мужчины с собой не было, поэтому он не заснял их, но стоял пораженный увиденным. Ранее жена очевидца рассказывала ему о странном крупном животном, которое она видела в сумерках 3 года назад, и очевидец тогда был уверен, что ей просто почудилось".

Район Аделаидс Хилл – малонаселенная гористая местность и там полным полно мест, где никем не замеченным может жить целая группа крупных животных.

Глава TAGOA Нил Уотерс лично связался с этим очевидцем и расспросил его о подробностях наблюдения. Он пришел к выводу, что мужчина и правда видел кое-что необычное, более того, он узнал, что и очевидец и его жена ранее несколько раз слышали странные визгливые звуки, доносящиеся из зарослей, словно там находилось какое-то незнакомое им животное.

Тысячи лет назад тилацины обитали на территории Австралии, острове Тасмания и даже в Новой Гвинее, но к началу ХХ века их можно было увидеть лишь на Тасмании, где их считали вредителями сельского хозяйства и без жалости отстреливали. Лишь в 1928 году был принят закон, запрещающий отстрел тилацинов. но было уже поздно. В 1930 году на Тасмании застрелили последнего тилацина, а в 1936 году умер последний тилацин из зоопарка и вид был признан полностью вымершим.

С тех пор однако и на Тасмании и в Австралии люди регулярно наблюдали странных собакоподобных существ с полосками на задней части и передвигающихся прыгающей походкой. Критики считали, что люди просто видели больных собак динго, но криптозоологи уверены, что где-то в диких дебрях все-таки сохранилось небольшое количество тилацинов.