“Юля, не узнаю в гриме”, “В следующий раз сменит пол”. Соцсети обсуждают новый образ Тимошенко

25.01.2021, 23:20, Новости дня

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Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины Романа Безсмертного Татьяна Мокриди считает, что “как выглядеть и что делать” – это личное дело самой Тимошенко. “Она не нуждается в ваших советах и разговорах. У каждой женщины есть самый откровенный молчаливый собеседник – зеркало”, – отметила Мокриди.

https://www.facebook.com/tetiana.mokridi/posts/3635706936484933

“В следующий раз Тимошенко сменит пол, только бы о ней говорили”, – написал пользователь twitter с ником Xel.

В следующий раз Тимошенко сменит пол , только бы о ней говорили .

— Хеl (@inellis09) January 25, 2021

“Пишут это Тимошенко…Юля, не узнаю в гриме”, – добавила пользователь twitter с ником Irina Perla.

Пишут это Тимошенко…Юляяяяяя не узнаю в гриме * pic.twitter.com/nziqXHZ0pg

— Irina Perla (@perla_Irina1) January 25, 2021

Другие пользователи соцсетей также не скрывали своего удивления.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3978856532159128

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https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/5205046919512885

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https://www.facebook.com/chevordov/posts/3774708655924280

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https://www.facebook.com/milan.lelich/posts/3589532151162509

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=265310728360238&set=p.265310728360238

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3854794501250425

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=901487127327106&set=p.901487127327106

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1067580187078632&set=p.1067580187078632

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если Юлю Тимошенко пропустить через идентификатор “Миротворца”, то он точно выдаст информацию, что на фото три разных авантюристки. такими темпами скоро грудь на щеки натянут. pic.twitter.com/9tGO3o5ZR0

— Hellis (@13Hellis_13) January 25, 2021

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Если и менять стиль, то только как Юлька Тимошенко pic.twitter.com/JqD1ep8NBr

— красная площадь (@supersholokh) January 25, 2021

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