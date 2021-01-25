 

“Сексуальность – это энергия”: Певица Ёлка рассказала о своих комплексах и борьбе с ними

25.01.2021, 23:06, Разное
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Популярная певица Елизавета Иванцив, выступающая под сценическим псевдонимом Ёлка, недавно стала участницей свежего выпуска YouTube-канала “Георгий за кадром”, в котором пояснила ведущему о многих интересных фактах творческой и личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о комплексах, одолевавших её в юности, и факторах, способствовавших их преодолению.
Как пояснила исполнительница, в юные годы она имела полную фигуру, и из-за этого очень комплексовала, считая себя “страшной подружкой”. Однако впоследствии ей удалось перебороть в себе неуверенность, и в настоящее время Ёлка считает себя вполне красивой и даже сексуальной. “Сексуальность – это энергия. Это вообще не про внешность”, – пояснила она. При этом певица отметила, что чувствует себя намного моложе своего истинного возраста. Тем более, что, по её мнению, людям часто свойственны определенные стереотипы, заставляющие их требовать от 38-летней женщины вполне очерченных рамками качеств.

Не обошла стороной Ёлка и вопрос естественного старения. Она информировала, что не планирует делать пластических операций, однако считает абсолютно достойным прибегать к услугам косметологов.

“Косметология сейчас ушла так далеко, почему бы не воспользоваться достижениями людей, которые работали десятилетиями, чтобы Лизочка не комплексовала”, – шутливо резюмировала звезда сцены.

Источник: news.ru



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