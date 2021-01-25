 

Ирина Салтыкова негативно высказалась о новой супруге Алексея Панина

25.01.2021, 23:06, Разное
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Певица Ирина Салтыкова негативно высказалась о новой супруге Алексея Панина Еве Тарлакян. Она считает, что сам актёр не сможет полноценно воспитывать дочь, а девочке необходимо поддерживать связь с её настоящей матерью.
Конфликтная ситуация между дочерью Алексея Панина Анной и её матерью Юлией Юдинцевой привлекает внимание многих звёзд шоубиза и Ирина Салтыкова не осталась в стороне. Во время съёмки нового эпизода «Звёзды сошлись» она отметила важность общения между матерью и дочерью и что Тарлакян не сможет полноценно заменить родителя. При этом певица попросила посодействовать и Алекся Панина, который сможет убедить Анну возобновить общение с её биологической матерью.

Несмотря на всё это, сама Анна не раз отмечала, что не хочет общаться с Юлией Юдинцевой. Девочка рассказывает, что ей никто этого не внушает и отец никак не препятствует их общению и не собирается что-либо запрещать, а блокировка матери в социальных сетях и отказ от общения исключительно её личное решение.

Алексей Панин и Юлия Юдинцева оформили брак в 2008 году. Вскоре после этого у них родилась дочь Анна, а после расставания супругов и развода девочка жила с матерью. Только в 2017 году актёру удалось через суд добиться полной опеки над дочерью, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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