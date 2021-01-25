Зеленский дважды предлагал Дубинскому добровольно выйти из фракции, но тот отказался – СМИ

25.01.2021, 22:28, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции “Слуга народа” предложил нардепу Александру Дубинскому выйти из ее состава. Об этом издание “Бабель” сообщило, ссылаясь на источники в руководстве фракции.

По данным журналистов, президент мотивировал свое предложение тем, что дальнейшее пребывание Дубинского в составе фракции будет наносить вред ее репутации.

Нардеп, против которого 11 января Минфин США ввел санкции, отказался покидать монобольшинство и пожаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в Минфин США с призывом ввести санкции против нардепа), пишет издание.

LB.ua пишет, что Зеленский дважды повторял свою просьбу.

“Украинская правда” отметила, что между Зеленским и Дубинским возник спор, который продолжался 30 минут. Собеседник журналистов рассказал: президент на фракции говорил, что еще до санкций предупреждал нардепа и просил его не впутываться в ситуацию с пленками и не связываться с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, так как тот является агентом ФСБ.

Кроме того, Зеленский, по данным источника “Украинской правды”, напомнил Дубинскому, что тот “раскалывал фракцию все время”, и его “журналистская деятельность” во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Дубинский кричал, якобы нардеп Анастасия Радина, которая раньше работала в ЦПК, изменила Украине, работает на иностранные спецслужбы, а “шабунята и соросята” его оклеветали и ввели Зеленского в заблуждение, рассказал собеседник СМИ.

Президент, по данным издания, обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции “назвал детскими, объяснив, что “это не ветвь власти, а общественная организация, чтобы ее критиковать”.

Глава государства предложил фракции собрать голоса “за” и “против” Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

“Собеседник убежден, что ключевой месседж – Дубинский должен уйти, а сам Зеленский не хочет решать проблему с санкциями”, – говорится в материале “Украинской правды”.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью “Украинской правде”, что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают “в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира”.

“Я не уверена, что банки, например, в Российской Федерации или в Китае будут использовать список OFAC для того, чтобы мониторить своих клиентов. Но банки в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Украине пользуются этим списком для того, чтобы определять клиентов с повышенным риском или необоснованно высоким риском. То есть попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом”, – рассказывала Каленюк.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”. Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как “фабрика троллей”).

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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