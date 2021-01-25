Путин: ничего из расследования ФБК о «дворце» под Геленджиком мне не принадлежит

25.01.2021, 22:24, Разное

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией* политика Алексея Навального, в котором утверждается, что главе государства принадлежит «дворец» под Геленджиком. Трансляцию онлайн-конференции со студентами вел канал «Россия 24».

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, — сказал Путин на онлайн-встрече со студентами вузов (цитата по ТАСС). — Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

По мнению российского президента, жителям страны пытались «промыть мозги» расследованием о «дворце».

Это первый комментарий Путина про расследование ФБК, до этого о фильме высказывался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Последний тоже отрицал, что «дворец» недалеко от Геленджика принадлежит российскому лидеру. По мнению Пескова, цель подобных материалов — получение денег жульническими способами.

Расследование «Дворец для Путина» было опубликовано на следующий день после задержания Навального в столичном аэропорту Шереметьево. ФБК приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало десятки млн просмотров на YouTube.

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*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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