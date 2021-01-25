 

Лидер Шотландии пообещала провести референдум о независимости

25.01.2021, 22:23, Новости дня
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в случае победы её партии на выборах в мае она проведёт совещательный референдум о независимости от Лондона, пишет Guardian. У неё есть план, как это сделать в рамках британских законов. Как показывают опросы общественного мнения, большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии выступают за проведение таких референдумов.


Reuters

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что проведёт совещательный референдум о независимости, если её партия победит на грядущих парламентских выборах в Шотландии, пишет Guardian. Она составила дорожную карту из 11 пунктов, как провести такое голосование, даже если Лондон будет против.

В случае победы на выборах Шотландская национальная партия запросит у Лондона указ, который по закону позволяет Шотландии принимать законы, что обычно находятся в ведении Вестминстера. И шотландские политики настаивают, что Лондон не сможет отказать в этом ни с моральной, ни с демократической точки зрения. Если же всё же Лондон не издаст такой указ, то Шотландская национальная партия сама инициирует «законный референдум» после окончания пандемии и будет стойко противостоять каким-либо противодействиям Лондона.

Этот план понравился и тем, кто считает, что не стоит ожидать от Вестминстера разрешения провести референдум и нужно искать альтернативные методы, и тем, кто верит, что Шотландии удастся это сделать в рамках своих полномочий.

Как отмечает автор статьи, опрос, проведённый Sunday Times, показал, что большинство респондентов в Шотландии и Северной Ирландии хотят проведения референдумов о независимости от Великобритании.



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