Куча бумажек и клубника только летом — британцы столкнулись с последствиями брексита

25.01.2021, 22:23, Новости дня

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Великобритания столкнулась с первыми последствиями брексита, и среди наиболее уязвимых оказались производители и поставщики свежих продуктов, а также фирмы, занимающиеся логистикой и финансовыми услугами. Впрочем, Борис Джонсон пока лишь нахваливает брексит, объясняя проблемы пандемией, пишет CNN Business.



Reuters

С брекситом всё решено окончательно, но его последствия ещё долго будут ощущаться в Великобритании, пишет журналист CNN Business. И реальность уже начала кусаться. Из-за того, что соглашение по брекситу составили лишь за неделю до самого выхода Великобритании из ЕС, многие предприниматели, которые зависели от бесперебойных поставок, сильно пострадали.

Последствия брексита и пандемии толкают британскую экономику вниз, хотя Джонсон обещал, наоборот, возрождение свободной торговли. И сейчас он в своих официальных заявлениях будто бы не видит реальности, в которой оказались многие британцы.

Несмотря на заявления правительства, что вопросы рыболовства играют для него важнейшую роль, люди опасаются, что вся отрасль может в ближайшие недели развалиться. Если раньше, чтобы доставить свежую еду в Мадрид, британцам нужна была одна бумажка, то теперь чуть не 26 действий для каждой транзакции. В результате для некоторых европейский рынок оказался отрезанным в одночасье. Так что кто-то оставляет свежевыловленную рыбу тухнуть, а другие по двое суток везут её в Данию, что плохо сказывается и на её качестве, и на продуктивности рыболовов.

Но когда Джонсона спросили именно про рыболовство, он отрицал наличие подобных проблем и объяснял ситуацию тем, что из-за пандемии рестораны закрыты.

И хотя нынешняя ситуация возможно, не столь критична, как многие обещали, она уже сказывается на экономике. Если 33% британских производителей связывают падение экспорта с пандемией, то около 60% — напрямую с брекситом.

Компании, занимающиеся перевозками, опасаются, что в ближайшее время всё может стать только хуже. Ведь январь — традиционно месяц затишья в экономике, и многие сделали запасы на случай брексита без договора. Но когда в ближайшие месяцы объёмы торговли начнут увеличиваться, ситуация на границе начнёт ухудшаться. В результате, например, британцы могут забыть о всесезонности некоторых продуктов: клубника будет появляться на прилавках только летом.

Но хуже всего, вероятно, ситуация будет в Северной Ирландии. Оттуда уже поступают кадры пустых полок в магазинах. Она осталась внутри единого рынка ЕС, так что ввозить туда продукты из Великобритании стало сложнее. Впрочем, эксперты говорят, что хуже временных перебоев в поставками может быть долгосрочная тенденция к сокращению торговли между ЕС и Великобританией.

Эксперты задаются вопросом, почему всё так плохо, хотя у Великобритании были годы, чтобы подготовиться к такому резкому выходу. При этом предприниматели жалуются, что государство не оказывает им поддержки в разрешении срочных вопросов. Иногда на то, чтобы получить ответ на технический вопрос, может уйти двое суток, а люди в колл-центрах могут лишь озвучивать общие положения, которые далеко не всегда помогают.

Не знают, как действовать, и многие соратники Джонсона по партии. Им руководство дало разъяснения, как рассказывать гражданам про успехи брексита, но сейчас понятно, что «в этом ящике Пандоры полно неприятных сюрпризов».

И они опасаются, что со временем ситуация не станет лучше, а «Европа попытается переманить на континент британскую курицу, несущую золотые яйца, — Лондонский Сити, где находятся крупнейшие банки мира». Как заметил один из собеседников издания, «однажды спадёт туман коронавируса, и финансовые фирмы, оказывающие профессиональные услуги, которые стремятся к глобальному расширению, поймут, что мы утратили довольно большую часть наших сравнительных преимуществ».

В соглашении по брекситу этот аспект никак не был оговорён. Сейчас банки и трейдеры из Лондона надеются, что получат равное с европейцами положение. ЕС и Великобритания рассчитывают достигнуть соглашения в этом вопросе к марту, но, судя по их настроению, вряд ли британские игроки вернутся в европейскую систему.

Политикам ещё предстоит ответить перед избирателями, почему они устроили столь жёсткий брексит. И пока всё не стало совсем плохо, Джонсону лучше поглубже ознакомиться с реальностью Великобритании после брексита, пишет автор статьи. Но главный вопрос в том, насколько всё может стать плохо, пока те, кто громче всех поддерживал брексит, не признают правду и последствия от этого решения, пишет на своём сайте CNN Business.