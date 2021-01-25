Юрист: Навальный проигнорировал предупреждения ФСИН о замене условного срока на реальный

25.01.2021, 22:22, Новости дня

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«Чем же этот блогер лучше других условно осужденных, десятков тысяч сограждан, которые ходят и регулярно исправно отмечаются во ФСИН? Навальный вел себя самонадеянно, полагая, что ему можно нарушать закон», – сообщил газете ВЗГЛЯД юрист Дмитрий Липин, комментируя решение суда взять блогера Алексея Навального под стражу.

«Для меня самый большой вопрос в этой истории, – как человек, который позиционирует себя как борца за законность, сам при этом не считает нужным соблюдать правовые нормы, – недоумевает заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин. – Ведь дело не в том, нравится ли ему этот конкретный порядок или правовая система РФ в целом. Если законом предписывается совершение каких-то действий, то они и должны совершаться. «Dura lex, sed lex» (закон суров, но это закон) гласит древнее крылатое выражение».

Будучи условно осужденным гражданином, Навальный обязан был дважды в месяц лично являться и регистрироваться в УФСИН, напомнил юрист. «Но блогер этого не делал, что невозможно объяснить правовой неграмотностью, ведь Навальный все же – бывший адвокат. Кроме того, работники ФСИН неоднократно предупреждали осужденного, что такие неявки могут привести к замене условного срока на реальный», – отметил Липин.

«Сегодня сторонники Навального уверяют в разных медиа, будто он пропускал регистрацию во ФСИН из-за лечения в Германии. Но это не так: он и до этого «манкировал» требованиями о регистрации. Нет оснований говорить, что претензии правоохранительной системы связаны с ситуацией с его здоровьем. Навальный вел себя так сознательно, желая тем самым выразить свое несогласие с курсом власти. По сути он нарушал закон, прикрываясь политической позицией, видимо, полагая, что ему все сойдет с руки. Теперь он получит в суде соответствующую суровую оценку», – уверен эксперт.

Липин напомнил, что Навальный стал редким примером гражданина, осужденного условно по двум уголовным делам одновременно. «Кстати, в РФ ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении примерно 15 тысяч граждан, так что в этом смысле случай Навального – будничный, самый обычный. В отличие от него, подавляющее количество «условников» регулярно исправно приходят отмечаться во ФСИН, понимая, что иначе могут оказаться за решеткой», – заключил Липин.

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц.

Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным: «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – сообщил Краснов.

Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил газете ВЗГЛЯД, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы.