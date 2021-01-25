 

В Сети выяснили методы раскрутки хэштега #СвободуНавальному в соцсетях

25.01.2021, 22:22, Новости дня
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Авторы блога «Фонд бабла с коррупцией» выяснили, что хэштегу #свободунавальному удалось закрепиться в трендах социальной сети Twitter благодаря активности огромного числа ботов.

По мнению авторов расследования, во многих профилях пользователей социальной сети Twitter, делавших публикации с хэштегом #СвободуНавальному, отсутствует какая-либо активность: совсем нет или очень мало подписок, подписчиков, публикаций, взаимодействия с другими пользователями, а большинство аккаунтов вообще зарегистрировано в январе 2021 года. При этом авторы блога разыскали десятки однотипных аккаунтов, информирует «Ридус».

«Мы имеем развитую сеть бот-аккаунтов, которые заполняют интернет-пространство и, в частности, социальную сеть Twitter определенным контентом. Своими действиями они подняли в топы рейтинга Twitter тему Навального и хэштег #свободунавальному. Реальная же поддержка Навального его сторонниками и другими гражданами страны остается на низком уровне», – уверены авторы расследования.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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