 

Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны

25.01.2021, 22:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС.

«В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Опубликован сценарий распространения коронавируса на пять лет

20.07 / Золотые запасы российских банков превысили 80 тонн

15.10 / ЕС раскритиковал призывную кампанию РФ в Крыму

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

05.08 / Разъяснен порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

07.07 / Трюдо отклонил приглашение Трампа отметить вступление в силу торгового соглашения

29.08 / Бывший президент Украины уверен, что Лукашенко просто так власть не отдаст

07.07 / СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

25.09 / Основатель музея Ар Деко Мкртич Окроян поделился информацией об уникальной коллекции

28.10 / Компания Apple планирует создать собственный поисковик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска