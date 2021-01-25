Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны

25.01.2021, 22:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС.

«В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса.