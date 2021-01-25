ДОМ.РФ и АФК Система займутся совместным развитием жилищной сферы в регионах РФ

25.01.2021, 22:16, Разное

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Акционерное общество Дом.РФ, а также «Банк Дом.рф», акционерная финансовая корпорация «Система» и группа компаний «Эталон» договорились о сотрудничестве в сфере жилищного строительства в России. Стороны назвали данный сегмент страны драйвером отечественной экономики.

Речь идет о совместных усилиях, направленных на реализацию множества строительных проектов, комплексное развитие инфраструктуры, улучшение фонда арендного жилья на основе программ по строительству многоэтажных жилых домов и работу на других направлениях. Стороны заявили, что перед строительной отраслью поставлены важные задачи, направленные на увеличение темпов строительства, для решения которых требуется стратегическое партнерство крупных девелоперов, финансово-кредитных учреждений и институтов развития. Подписанный документ ляжет в основу долгосрочного сотрудничества компаний и позволит получить в партнеры лучшие команды, высокопрофессиональные специалисты которых способны оказывать на всех этапах строительства всестороннюю поддержку.

Глава правления «Банк Дом.рф» Артем Федорко назвал учреждение лидером в предоставлении проектного финансирования. Организация готова открывать для строительства крупных жилищных комплексов и реализации не очень больших проектов кредитные линии. Группа «Эталон» на средства банка уже возводит жилой комплекс. В обозримом будущем планируется увеличить портфель проектов. После подписания соглашения о сотрудничестве стороны получат возможность привлекать средства в строительную отрасль при помощи инфраструктурных облигаций. Данный инструмент новый, он был запущен по поручению главы государства.

Совместные усилия подписантов соглашения помогут решить ряд стоящих перед отраслью проблем и позволят повысить уровень доступности жилья в России. Стороны обещают создать для россиян комфортные объекты недвижимости и сделать все необходимое для того, чтобы как можно больше граждан страны могли стать владельцами нового жилья на максимально выгодных условиях.

Источник: Дом.Рф